Fuga dal Libano dopo i raid di Israele: in migliaia alla frontiera con la Siria

Migliaia di persone stanno fuggendo dal Libano attraversando il confine con la Siria a seguito delle continue ondate di bombardamenti da parte delle forze israeliane. Lo ha riferito Rula Amin, portavoce per il Medioriente e il Nord Africa dell'Unhcr. Le famiglie, ha spiegato, "arrivano in autobus e in auto, ma viaggiano anche a piedi". "Folle di persone - molte delle quali sono donne, bambini piccoli e persino neonati - ha aggiunto - continuano ad attendere di poter entrare. Molti dovranno passare la notte all'aperto aspettando il loro turno". L'Unhcr, insieme alla Mezzaluna rossa siriana, sta fornendo acqua, materassi, coperte e cibo. Molte persone "compresi bambini", ha osservato, risultano feriti nei "recenti attacchi al Libano".