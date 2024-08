Francia, Macron incontra Mélenchon e Le Pen ma ancora nessun governo

Prima la sconfitta schiacciante alle europee di giugno, poi le elezioni anticipate a luglio dove si è salvato per miracolo, infine la discutibile elezione delle Olimpiadi di Parigi, tra gaffe diplomatiche e atleti costretti a dormire scomodi al caldo. Adesso il presidente Francese Emmanuel Macron è di nuovo travolto dal ciclone. E' trascorso un mese e mezzo dalle elezioni per scegliere la formazione della nuova Assemblea Nazionale che hanno consegnato al Paese un quadro di totale instabilità. Nessuno dei tre blocchi - la coalizione di sinistra del Nouveau Front Populaire arrivata prima, l'ex maggioranza di governo Ensemble e la destra del Ressemblement National - ha i numeri per governare da solo. La situazione è sempre più in stallo anche perché a Parigi non sono abituati ai compromessi.