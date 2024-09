Francia: in migliaia protestano contro la nomina di Barnier

In piazza a manifestare ci sono studenti, pensionati e lavoratori, tutti uniti dalla convinzione che in questo momento la Francia stia mettendo a rischio i principi democratici fondamentali. I cittadini contestano la nomina a primo ministro di Michel Barnier. Rispondono all'appello del leader dell'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon che ha criticato le scelte del governo. La sinistra e i manifestanti considerano la formazione conservatrice di Barnier come un rifiuto della volontà espressa dagli elettori a luglio e chiedono nuove riforme.