Francia, il partito di Le Pen: "Governeremo anche senza maggioranza assoluta"

Dopo aver vinto il primo turno delle Politiche con il 33,14% dei voti, un alto dirigente del partito di Marine Le Pen annuncia che Ressemblement National intende governare anche se non otterrà la maggioranza assoluta ma avrà sufficienti sostegni. Il candidato premier Bardella aveva insistito di voler accettare l'incarico soltanto con una maggioranza assoluta. La gauche - arrivata seconda con il 27,99% - promette che ritirerà tutti i suoi candidati arrivati terzi in vista del ballottaggio di domenica, in modo da evitare che sia eletto un candidato dell'estrema destra di Rn. Il presidente Macron, terzo con il 20,04%, chiede di formare un "blocco repubblicano" per il secondo turno per impedire il governo del partito sovranista e anti-europeo.