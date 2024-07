Francia, aperte le urne: ballottaggio ad alta tensione

Seggi aperti in Francia da questa mattina per il secondo turno delle legislative, un voto storico che potrebbe vedere la vittoria dell'estrema destra, con grande incertezza, però, sulla sua capacità di ottenere la maggioranza assoluta dei deputati e poter formare un governo. Si vota fino alle 18:00, o alle 20:00 nelle grandi città. Dispiegato un esercito di 30.000 uomini per prevenire ed arginare ogni possibile disordine nella serata elettorale. L'augurio di Salvini: "Avanti tutta, Le Pen e Bardella!"