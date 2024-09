Francesco in Papua Nuova Guinea: "Basta guerre tribali"

Papa Francesco ha tenuto il suo primo discorso davanti alle autorità della Papua Nuova Guinea, seconda tappa del suo viaggio tra Asia e Oceania.

"Auspico che cessino le violenze tribali che causano purtroppo molte vittime - ha detto - violenze che non permettono di vivere in pace e ostacolano lo sviluppo". Il pontefice ha chiesto che si interrompa la spirale di violenza e si imbocchi la via che conduce a una fruttuosa collaborazione a vantaggio dell'intero popolo del Paese. Affrontato anche il tema ambientale: "Lo sfruttamento delle risorse della terra e delle acque vada a vantaggio della popolazione".