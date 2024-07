Kamala Harris, il primo comizio da (quasi) candidata

Kamala Harris vola a Milwaukee per il suo primo comizio davanti a una folla dem nuovamente entusiasta, che la acclama "Kamala, Kamala", e rilancia gli attacchi al tycoon, che nel frattempo si dice "assolutamente pronto" a sfidarla in un duello tv. "Trump vuole riportare indietro il nostro Paese ma noi non indietreggeremo perché la nostra battaglia è per il futuro e la libertà", ha scaldato i fan in un discorso mai forse cosi' appassionato e grintoso, dove ha tirato fuori un temperamento da leader. Attesa per il discorso alla Nazione di Biden che torna alla Casa Bianca dopo il Covid.