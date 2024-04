16 aprile 2024 18:20

Fotografo le chiede di mostrare le gambe, Hannah Waddingham risponde a tono

Hannah Waddingham replica a tono a un fotografo che le chiede di mostrare le gambe. "Oh, mio Dio... Non lo avresti mai chiesto a un uomo, amico. Non fare lo str..., comunque. Me ne andrò. Non dire: 'Mostra le gambe'", la risposta piccata, ma ironica, dell'attrice e cantante britannica. Le sue parole, che hanno strappato applausi tra i presenti, sono diventate virali