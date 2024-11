Forza Italia e la riforma del sistema radiotelevisivo

Ridare centralità al parlamento e non al governo nella governance della tv di Stato, rivedere il sistema di funzionamento del servizio pubblico, seguendo le direttive indicate dalla corte costituzionale, nell'ottica di una maggiore autonomia e trasparenza. Forza Italia guarda al Media european freedom Act e apre in parlamento il confronto sul futuro del sistema delle comunicazioni. "La nostra proposta non riguarda solo l'assetto della Rai, che non deve essere condizionato dal governo come ha fatto il Pd con la proposta Renzi, alla quale da sempre ci siamo opposti, ma ribadire la centralità del parlamento", spiega Maurizio Gasparri.