Follia in Cile: non riesce a imbarcarsi su un volo per gli Usa, prende un martello e inizia a distruggere tutto

Paura all'Aeroporto Internazionale di Santiago, in Cile, dove un cittadino haitiano ha distrutto con un martello diverse apparecchiature dello scalo. L'uomo, infuriato per non essere riuscito a imbarcarsi su un volo per gli Stati Uniti, ha sfogato la sua rabbia contro schermi e computer. La polizia ha successivamente accertato che non aveva né una prenotazione valida né un visto per entrare in America. Secondo quanto riporta la stampa locale, i danni ammontano a circa 22mila dollari.