Foggia, 7 arresti per l'assalto a un furgone portavalori

I carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone accusate, a vario titolo, di rapina aggravata, sequestro di persona, ricettazione, detenzione e porto di armi anche da guerra e altro. Il caso riguarda l'assalto a un furgone portavalori, avvenuto il 3 dicembre 2021 ad Ascoli Satriano, nel Foggiano, sulla S.S.655. Nel corso dell'azione, messa in atto da un commando armato con pistole e fucili da guerra giunto a bordo di autovetture di grossa cilindrata - utilizzate per lo speronamento del portavalori e la successiva fuga -, furono adoperati mezzi pesanti per lo sbarramento dell'arteria stradale e bande chiodate per inibire la circolazione dei veicoli. I malviventi, coperti da passamontagna, avrebbero fermato lungo la strada gli autisti degli autoarticolati, costringendoli con violenza e sotto la minaccia delle armi, a consegnare loro il mezzo abbandonandoli in un luogo isolato.