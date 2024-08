Fitto, missione Europa

Scade oggi il termine per la presentazione degli aspiranti commissari europei indicati dagli Stati membri. La presidente von der Leyen avrà poi tempo fino all'11 settembre per comporre la squadra e assegnare le deleghe. La parola finale invece spetterà all'Europarlamento che dovrà votare o meno la fiducia ai singoli candidati. "Mi auguro - anticipa il vicepremier Tajani - che i deputati italiani a Strasburgo sosterranno compatti il candidato italiano, aldilà delle divisioni tra maggioranza e opposizione". Per Raffaele Fitto, il cui nome è stato ufficializzato ieri dal Consiglio dei ministri, si profila un incarico di tipo economico: vedi la commissione Bilanci. L'obiettivo di Palazzo Chigi però è di ottenere per l'attuale ministro per gli Affari europei la gestione dell'intero pacchetto Pnrr vista l'esperienza maturata in Patria.