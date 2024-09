Fitto alla vicepresidenza della Commissione Ue, gestirà 378 miliardi

"La Coesione vale nel complesso circa 378 miliardi (di cui circa 43 per l'Italia) per il ciclo 2021-2027 senza contare il futuro ciclo di programmazione (al momento non quantificabile ma presumibilmente di portata simile) che la prossima Commissione sarà chiamata a definire insieme con gli Stati membri. Per uno Stato come l'Italia, e specialmente per il Mezzogiorno, si tratta di un interesse nazionale primario". Lo sottolineano fonti di governo a proposito delle deleghe affidate a Raffaele Fitto come commissario europeo e vicepresidente esecutivo.