Firenze, l'ironia di Leonardo Pieraccioni sugli orari d'apertura dei giardini

Leonardo Pieraccioni non perde occasione per scherzare sui piccoli paradossi quotidiani. Questa volta, nel mirino del comico fiorentino c'è un cartello all'entrata dei giardini dell'Orticoltura a Firenze che, con grande precisione, riporta due periodi dell'anno con lo stesso identico orario di apertura: dalle 7 alle 20, sia dal 1° aprile al 30 settembre, sia dal 1° ottobre al 31 marzo. "Trova la differenza", ironizza Pieraccioni nel video pubblicato sui social, suscitando ilarità e segnalazioni di altri casi simili in città.