Fedez e il video TikTok con i due capi ultrà del Milan prima degli arresti

Polizia e guardia di finanza hanno lanciato una vasta operazione contro i "clan" degli ultrà di Inter e Milan, arrestando 19 persone. Nella lista degli indagati risultano anche i nomi di Cristian Rosiello e Alex Cologno (noto anche come Islam Hagag), entrambi molto vicini, nell'ultimo periodo, a Fedez. Il rapper, come si vede in un filmato pubblicato su TikTok, ha trascorso il weekend a Parigi con Cristian Rosiello e Alex Cologno.