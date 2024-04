20 aprile 2024 13:31

Europee, le novità per il voto dei fuorisede

di Simone Cerrano

Stop ai viaggi lunghi"e spesso costosi, per chi deve tornare a casa per esercitare il proprio diritto di voto. Alleelezioni Europee dell'8 e del 9 giugno per la prima volta gli studenti fuorisede potranno votare nel comune di temporanea residenza. Una novità importante, introdotta in via sperimentale dal cosiddetto decreto elezioni, approvato a marzo. Per usufruire di questa possibilità, gli studenti hanno tempo fino al 5 maggio per presentare domanda.