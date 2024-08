"Estate in carcere", l'iniziativa al penitenziario torinese

Nell'ambito dell’iniziativa “Estate in carcere” una delegazione di Forza Italia e del Partito Radicale si è recata al penitenziario torinese Lorusso e Cutugno. Un carcere scelto non a caso. Proprio qui infatti a luglio si era innescata tra i detenuti una protesta, che è poi dilagata in altri penitenziari. Al centro, il sovraffollamento e le condizioni di vita. Nelle celle spesso ci sono pessime condizioni igieniche. I penitenziari hanno carenze di strumenti sanitari e di organico. Una situazione che alimenta il malessere dietro le sbarre, con risultati a volte drammatici come i suicidi tra gli agenti e i detenuti.