Esplosioni in Libano, il bilancio delle vittime sale a 37

E' salito a 37 morti il bilancio delle vittime delle esplosioni di migliaia di dispositivi portatili in tutto il Libano, i feriti sono quasi tremila. Molti hanno perso la vista o le mani. Altri hanno ferite all'addome. La rabbia dei vertici di Hezbollah, il partito di Dio, è palpabile, ma anche lo spaesamento: molti combattenti sono in ospedale e la rete di comunicazione è compromessa. Israele, in ogni caso, si prepara allo scontro: spostati 20mila soldati da Gaza al confine con il Libano.