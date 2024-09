Escalation tra Israele e Hezbollah, missili fino a Haifa

Escalation dello scontro Israele-Hezbollah. Il conflitto è in una "nuova fase", gli attacchi continueranno fino al cessate il fuoco a Gaza, ha detto un portavoce delle milizie sciite: "Siamo pronti per qualsiasi scenario". Dure anche le dichiarazioni del premier di Israele Netanyahu: "Abbiamo inferto a Hezbollah colpi che non immaginava. Se non ha capito il messaggio, assicuro che capirà". L'Idf afferma che da ieri sera sono stati lanciati circa 150 razzi, missili da crociera e droni verso il nord di Israele fino ad Haifa dal Libano e dall'Iraq. Il ministero della Salute libanese parla di 3 persone uccise a Beirut nei raid dello Stato ebraico. Allarme dell'Onu. "Medio Oriente sull'orlo della catastrofe", dice il coordinatore speciale per il Libano.