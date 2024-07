Erdogan minaccia di invadere Israele per far finire la guerra

"Come siamo entrati nel Nagorno Karabak e in Libia, potremmo fare lo stesso con loro, dobbiamo solo essere forti", il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante una convention del suo partito, ha minacciato così di invadere Israele per far finire la guerra. Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, risponde al presidente turco paragonandolo all'ex dittatore iracheno: “Erdogan sta seguendo la strada di Saddam Hussein”. Dura la risposta alle minacce di Ankara anche da parte del leader dell'opposizione israeliana Lapid, che ha chiesto ai leader occidentali di condannare le parole del presidente turco.