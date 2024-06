Energia, finisce il mercato elettrico tutelato: rebus tariffe

Nel 2024, per ogni utente rientrato nel mercato tutelato dell'energia, quasi 20 sono volati verso il mercato libero, pur in assenza di un reale vantaggio economico. È il calcolo di Assoutenti, che in occasione della fine del regime di maggior tutela rende noti alcuni dati relativi al mercato dell'energia elettrica in Italia e insieme all'associazione degli utility manager lancia l'allarme sul rischio di un boom di truffe e teleselling. Nel 2024 appena 32.946 utenti dell'energia sono rientrati dal mercato libero a quello tutelato, a fronte dei 644mila consumatori certificati da Arera che, tra gennaio e giugno, sono invece passati al mercato libero.