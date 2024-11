Elon Musk, la telefonata con Giorgia Meloni dopo l'attacco ai giudici italiani

Elon Musk, col suo attacco ai giudici italiani per le sentenze sui migranti, e polemico su una presunta autocrazia non eletta a prendere le decisioni, abbassa i toni. Lo fa con una dichiarazione, meno congeniale rispetto agli abituali post sulla sua piattaforma social, ma ciò che conta è la sostanza: spera di incontrare presto il presidente Mattarella; a lui e alla Costituzione italiana esprime rispetto.

Rivendica tuttavia la sua libertà d’espressione, come ogni cittadino, quasi a sottolineare che quel ruolo cardine nella futura cabina di regia del presidente Trump, non sia stato ancora assunto.