Elisabetta Gregoraci dall'ospedale: "Tutto si sta piano piano mettendo a posto"

Tanta apprensione per Elisabetta Gregoraci, che è stata ricoverata in ospedale. La ex di Flavio Briatore, che solo qualche giorno fa ha accompagnato tra le lacrime di commozione il figlio Nathan Falco in college, ha scritto su Instagram: "E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me". La conduttrice ha spiegato che non è la prima volta: "La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita e ora sono nuovamente qui". Poi ha ringraziato e tranquillizzato i fan: "Non preoccupatevi, tutto si sta piano piano mettendo a posto".