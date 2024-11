Elezioni Usa, Trump denuncia presunti brogli

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha denunciato presunti brogli nella gestione e nel conteggio dei voti anticipati in Pennsylvania, uno degli Stati da cui dipenderà l'esito delle elezioni presidenziali in programma il 5 novembre. "La Pennsylvania sta barando e la stanno cogliendo sul fatto, a livelli raramente visti in passato. Denunciate le frodi alle autorità. Le forze dell'ordine devono agire, ora!", ha scritto l'ex presidente sul social media Truth. Durante recenti comizi, l'ex presidente è tornato anche a esprimere dubbi in merito all’affidabilità dei sistemi per il voto elettronico.