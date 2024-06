Elezioni Usa, le gaffes di Joe Biden

Sembrano aumentare i momenti in cui il presidente Joe Biden non sembra molto presente a se stesso. Circolano ancora le immagini in cui appare perso al g7, oppure resta immobile durante una celebrazione in musica, o rigido e confuso durante il D-Day accanto a Macron. Gli attimi colti dalle telecamere rinfocolano gli interrogativi sulla salute, e soprattutto, sulla lucidità del numero uno della Casa Bianca. Da quando ha confuso il presidente messicano con quello egiziano, Al Sisi, a quando ha rievocato un incontro del 2021 con François Mitterand, inquilino dell'eliseo morto 27 anni fa.