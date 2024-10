Elezioni Usa 2024, Trump attacca Harris

"Sono frustrata" e "arrabbiata" dal fatto che molti "ignorano il suo declino mentale e la grave incompetenza" di Donald Trump, che continua a diffondere "bugie" e "teorie complottiste". Lo afferma Michelle Obama nel corso di un comizio con Kamala Harris. "Gli standard chiesti a Kamala Harris - denuncia l'ex first lady - sono più alti di quelli imposti a Donald Trump. Da lei "ci aspettiamo che sia intelligente ed eloquente, che abbia una serie di politiche chiare, che non mostri mai troppa rabbia, che dimostri più e più volte la sua appartenenza. Da Trump non ci aspettiamo assolutamente nulla". Kamala Harris - dice Trump - ci porterà sicuramente alla terza guerra mondiale con la sua "incompetenza. Sarebbe un'incompetente nell'aver a che fare con il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin.