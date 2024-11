Elezioni regionali, Emilia-Romagna e Umbria al voto

Quattro in Emilia-Romagna i candidati presidenti per succedere a Stefano Bonaccini eletto all'Europarlamento. Si tratta di Michele de Pascale per il centrosinistra; Elena Ugolini per il centrodestra; Federico Serra sostenuto da Potere al popolo, Rifondazione comunista, Partito comunista italiano e Luca Teodori per la lista Lealtà Coerenza Verità. In Umbria se la giocano due donne: Donatella Tesei per il centrodestra e Stefania Proietti per il centrosinistra.