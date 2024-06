Elezioni in Francia, Macron attacca: "Arroganza delle destre"

C'è attesa per le elezioni in Francia. La partita in due turni, quello di domenica e poi quello del 7 luglio, potrebbe scuotere gli equilibri a Bruxelles, già molto precari. La Francia va alle elezioni per decisione dell'Eliseo dopo il risultato del voto europeo e la potente vittoria di destra e ultradestra, ma anche l'affermazione delle sinistre, e la disfatta del centro macroniano. Non a caso il presidente francese Emmanuel Macron attacca "l'arroganza delle destre, che si starebbero già spartendo tutte le poltrone", lasciandogli un ruolo solo formale.