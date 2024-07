Elezioni Francia, Melenchon: "Macron ci dia il premier o se ne vada"

Il presidente francese Emmanuel Macron deve "o andarsene o nominare un primo ministro tra le nostre fila", ha dichiarato il leader della France Insoumise (Lfi) Jean-Luc Melenchon. "La sconfitta" di Macron "è chiaramente confermata. Il presidente deve inchinarsi e ammettere questa sconfitta, senza cercare di aggirarla in alcun modo", ha aggiunto il numero uno della sinistra in seguito alle proiezioni dei risultati delle legislative. Al fondatore de La France Insoumise applausi in sala e ovazioni trasmesse dal canale tv francese Lci.