Elezioni americane, Eminem sul palco con Kamala Harris: "Andate tutti a votare"

Nelle ultime due settimane della campagna elettorale per le presidenziali del 5 novembre, negli Stati Uniti le superstar scendono in campo a sostegno della candidata democratica Kamala Harris. Il rapper di Detroit Eminem è salito sul palco di un comizio della vicepresidente nella sua città natale. "Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l'intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai - ha detto alla folla Eminem, da sempre critico nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump -. Penso che sia importante usare la propria voce. Quindi incoraggio tutti ad andare a votare". Ha poi aggiunto che le persone non dovrebbero avere paura di essere punite o di far conoscere la propria opinione, sottolineando che Harris "sostiene un futuro per questo Paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute".