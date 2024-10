Egitto propone tregua di due giorni a Gaza per scambio prigionieri

L'ipotesi di una mini tregua di 48 ore per favorire lo scambio di prigionieri è stata avanzata dall'Egitto, Paese mediatore che siede al tavolo di Doha. A discuterne i capi della Cia e del Mossad, David Barnea: quest'ultimo, però, deve fare i conti con un nuovo "no" espresso nell'ultimo gabinetto di guerra dal premier Netanyahu, nonostante le pressioni internazionali sempre più insistenti, e nonostante la dura contestazione da parte dei familiari dei rapiti durante le commemorazioni per i massacri del 7 ottobre. In queste ore è atterrato a Tel Aviv anche il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, con una fitta agenda di incontri istituzionali che lo porterà al primo faccia a faccia con l'omologo Gallant dopo lo scontro diplomatico provocato dagli attacchi israeliani alle postazioni Onu Unifil nel sud del Libano.