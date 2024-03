Dossieraggio, il caso del quotidiano "Domani"

di Alessandro Tallarida

Quel quotidiano era il Domani e tre dei suoi giornalisti ora sono stati indagati. "Voglio ribadire l'importanza di difendere il fondamentale diritto alla libertà di stampa" dice Carlo De Benedetti, editore del Domani, e nel passato di Repubblica ed Espresso. In sostegno dei colleghi interviene anche la federazione della Stampa, mentre tace l'ordine dei giornalisti.

Parlano però le carte, quelle dell'inchiesta dalle quali risulta che i cronisti avessero contatti costanti con il finanziere Striano, l'uomo delle password per accedere ai database con i dati di politici, sportivi, ministri, imprenditori e persino religiosi. Il militare avrebbe passato al quotidiano, e in particolare a uno dei giornalisti indagati, 337 documenti riservati a partire dal 2018. Una mole di informazioni imponente, che solo in minima parte è confluita in articoli di stampa.

E il resto? Si sono domandati probabilmente non solo gli inquirenti. Materiale per future inchieste o magari per articoli mai pubblicati, oppure ancora informazioni riservate da tirar fuori all’occorrenza. Nulla di tutto questo, ribattono dal Domani: "I nostri giornalisti rischiano fino a 5 anni di carcere". E in questo ennesimo caso di attacco all’informazione - denunciano - il livello sale: equiparare le notizie a dossier impacchettati per colpire, non per informare