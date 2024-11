Doppia promozione dell'Ue all'Italia: ok al piano di bilancio e alla sesta rata del Pnrr

Doppia promozione dell'Italia in Europa. Il piano di bilancio 2025 e il percorso di medio termine di aggiustamento fiscale hanno incassato il via libera della Commissione di Bruxelles. "Un giudizio atteso, frutto di scelte improntate alla serietà. Procederemo sobriamente, come fatto finora", ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Ma da Bruxelles è arrivata anche un'altra buona notizia per il governo italiano. Ovvero la valutazione positiva al pagamento della sesta rata del Pnrr da 8 miliardi e 700 milioni di euro, quasi l'80 per cento prestiti e poco più del 20 per cento sovvenzioni. Un via libera dovuto al raggiungimento di tutti i 39 obiettivi previsti nei primi sei mesi dell'anno.