Donatori in fuga e Obama in silenzio, Biden perde terreno

Nel giorno della cruciale conferenza stampa di chiusura del vertice Nato, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden continua a incassare un colpo dietro l'altro. I donatori hanno praticamente congelato i finanziamenti alla sua campagna elettorale e anche il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer sarebbe pronto a scaricarlo. Il colpo più difficile da digerire è arrivato pero' dal suo ex capo: Barack Obama, secondo quanto riportato da Politico, sapeva dell'editoriale di George Clooney sul New York Times e, pur non favorendolo, non si è opposto.