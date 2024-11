Dl Fisco, emendamento del governo sul 2 per mille ma c'è l'altolà del Colle

Un emendamento del governo al decreto Fisco ha l'obiettivo di cambiare il 2 per mille, la quota dell'Irpef che il contribuente può destinare al sostegno dei partiti politici e ridisegnerebbe l'intera disciplina, riducendo il contributo allo 0,2 per mille, ma stabilendo che anche la quota di chi non esplicita la scelta andrà comunque a sostenere i partiti. È arrivato, però, l'altolà del Colle che ha fatto sapere ai parlamentari che un tale provvedimento non passerebbe il vaglio degli uffici del Quirinale