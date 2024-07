Delta del Po, moria di granchi blu

Nella spiaggia di Boccasette a Porto Tolle (Rovigo), nel delta del Po, da alcuni giorni hanno cominciato ad arrivare a riva delle carcasse di granchi blu. Nonostante una prima pulizia fatta dai pescatori delle cooperative rimangono ancora molti esemplari in via di decomposizione. La situazione si sta verificando soprattutto nelle aree di spiaggia libera dove la manutenzione è minore. Sono in corso analisi da parte di Ulss e istituto zooprofilattico per capire le cause che hanno portato a questo fenomeno.