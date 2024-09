Decreto flussi, il confronto tra governo e sindacati a Palazzo Chigi

Cambiare il decreto flussi, riscrivere la legge Bossi fini. Discutere le nuove norme di ingresso per i migranti lavoratori. E' iniziato questa mattina a palazzo Chigi il confronto fra governo, sindacati e imprese su una nuova legge quadro per regolare il sistema dei lavoratori immigrati. "Noi abbiamo ribadito che su questo tema bisogna trovare strumenti che diversificano l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro. Il decreto flussi non va bene quindi va modificata l'impostazione del confronto sul tema dell'immigrazione". Una rivoluzione fortemente voluta dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha lanciato l'allarme sull'infiltrazione della criminalità organizzata nell'attuale sistema regolato dal decreto flussi. L’intenzione del governo è ora quella di semplificare gradualmente le procedure, fino a eliminare il click day.