Decreto carceri, Mattarella promulga la legge

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firma il decreto carceri in meno di 24 ore, ma prende tempo sull'incontro chiesto d'urgenza dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio che vorrebbe proporre "modifiche alle norme sulla custodia cautelare": si farà, ma non prima di settembre. Con il dl appena varato torna il reato di peculato per distrazione, che può compensare l'eliminazione dell'abuso d'ufficio. Intanto l'opposizione attacca: il decreto carceri è ritenuto insufficiente per affrontare l'emergenza.