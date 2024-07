Dalla Svizzera a Torino: il viaggio eccezionale di due giraffe

Un viaggio di 460 kilometri durato 8 ore dalla Svizzera a Torino. E' quello che hanno affrontato due giraffe, trasferite al bioparco di Cumiana. Il trasferimento fa parte di un programma di interscambio tra strutture zoologiche per creare un nuovo gruppo riproduttore e preservare la diversità genetica della specie. Un trasporto particolare quello delle giraffe che, arrivando a raggiungere anche i 6 metri di altezza, necessitano di un mezzo speciale: un rimorchio alto quasi 5 metri con un tetto mobile per adattarsi alle esigenze variabili durante il viaggio e che dev’essere eseguito da un trasportatore specializzato, in possesso di una licenza specifica per garantire il benessere degli animali durante tutto il tragitto.