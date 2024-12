Dall'ecospiritualità alle donne del fumetto: pioggia di proposte per le giornate di festa nazionale

Dopo l'idea di una ricorrenza per celebrare le vittime degli errori giudiziari, intitolata a Enzo Tortora, in parlamento ci sono 90 proposte di commemorazione sui temi più fantasiosi.

La Lega punta alla Festa Nazionale della "Meraviglia". Azione vuole omaggiare le donne protagoniste nel "Fumetto". Il calendario straripa di ricorrenze, molte sconosciute. Altre discusse. Ma i parlamentari non demordono e propongono di celebrarne di nuove. Intanto il 1° gennaio è già la giornata mondiale della pace, il 2 dell’introverso, il 3 tocca ai figli.