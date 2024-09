Da Jovanotti a Gianni Morandi: in migliaia a Milano per i funerali di Luca Salvadori

Migliaia di persone hanno riempito la piazza davanti alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano per assistere ai funerali di Luca Salvadori, lo youtuber e pilota di motociclismo morto a 32 anni in un tragico incidente durante una gara su strada in Germania, a Frohburg, valida per l'International Road Racing. Tanti amici, parenti e semplici cittadini hanno voluto rendere l'ultimo saluto al pilota. Vista l'alta affluenza sono stati montati anche due maxischermi per consentire a chi è rimasto all'esterno della chiesa di ascoltare la funzione. Presenti anche personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, amici della famiglia, come Lorenzo Jovanotti, Gianni Morandi, Red Canzian e Roby Facchinetti dei Pooh, Eros Ramazzotti, Alba Parietti e il telecronista Guido Meda. Figlio di Maurizio Salvadori, noto produttore milanese, Luca Salvadori alla carriera di pilota aveva affiancato una attività da creator e youtuber di grande successo.