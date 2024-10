Cuba, allagamenti dopo il passaggio dell'uragano Oscar

L'uragano Oscar ha causato almeno sei morti nella parte orientale di Cuba, già colpita da un massiccio blackout. La tv locale ha riferito che le vittime vivevano a San Antonio Sur, nella provincia di Guantanamo. Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha spiegato che le inondazioni hanno isolato alcune aree e i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungerle per indagare su ulteriori danni o vittime. Oscar ha toccato terra nella provincia orientale di Guantanamo, vicino alla città di Baracoa, il pomeriggio di domenica 20 ottobre con venti che soffiavano a 120 chilometri orari. Pioggia e inondazioni sono state segnalate nelle zone basse delle province orientali. I media cubani hanno segnalato mareggiate di 2 metri sulla costa e danni a tetti e muri a Baracoa. La tempesta ha colpito Cuba in un momento di grande tensione a seguito di un'enorme interruzione di corrente che ha lasciato il Paese al buio per quattro giorni.