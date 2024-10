Crosetto, "Unifil? Va rafforzata, servono nuove regole di ingaggio"

Alla vigilia del G7 della Difesa, Crosetto riferisce in Parlamento sugli attacchi contro le basi e il personale della missione Unifil, in Libano: "Ci sono state gravissime violazioni di diritto internazionale" ma la nostra partecipazione alla missione - sostiene - non può essere messa in dubbio: "ritiraci adesso minerebbe la credibilità dell'Onu". Anzi, secondo il ministro della Difesa è necessario potenziare il lavoro del contingente: "Continuiamo a lavorare ad una soluzione diplomatica che, per quanto difficile, è l'unica possibile. Unifil va rafforzato e le forze libanesi rese più credibili. Servono nuove regole d'ingaggio e devono essere fatte rispettare".