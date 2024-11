Crisi in Medioriente, sventato attentato a Berlino

A Berlino, insospettita per l'andatura e per il borsone pieno, la polizia tedesca ha inseguito e fermato un uomo. Lui, spaventato, ha lasciato a terra il bagaglio ed è scappato. All'interno gli agenti hanno trovato 530 grammi di tatp, il triperossido di triacetone, una sostanza altamente esplosiva e per questa difficile da trasportare, usata in molti casi per gli attacchi ai bancomat, tipologia di reato molto comune in Germania. Gli inquirenti non si sono sbilanciati su un possibile intento terroristico del fuggitivo, ma hanno fatto sapere di dare la caccia anche a un possibile complice. Da quando è esplosa la crisi in Medioriente tutte le forze di polizia d'Europa sono in massima allerta per il pericolo di attentati. Proprio a Berlino poche settimane fa è stato sventato un attacco all'ambasciata israeliana. Rafforzati i controlli intorno ai possibili obiettivi, come sedi diplomatiche o stazioni, anche in Francia, Spagna e Italia. Il sospetto è che l'Iran possa reclutare lupi solitari.