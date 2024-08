Cremlino: "La Nato ha aiutato Kiev nell'offensiva a Kursk"

La Nato ha aiutato Kiev nell'offensiva nella regione di Kursk. Ne è convinto il Cremlino che ha parlato del coinvolgimento dei servizi speciali occidentali. Intanto, 1.150 chilometri quadrati sono ora sotto il controllo ucraino incluse 82 cittadine: l'ultima è Sudza. L'obiettivo secondo il generale Syrskyi, mente dell'operazione militare, è annientare le basi aeree utilizzate per lanciare gli attacchi in Ucraina. Una mossa che ha spiazzato Putin che ora si scopre debole nella difesa dei suoi confini con il Paese con cui è in guerra da 10 anni. Intanto Lukashenko, presidente della Bielorussia per la prima volta auspica la pace tra Russia e Ucraina, ma si dice pronto a scendere in guerra al fianco dell'amico storico: Putin.