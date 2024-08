Al via il controesodo da bollino rosso

Un weekend da bollino rosso per il traffico sulle strade. È iniziato il rientro dalle vacanze di gran parte dei turisti. Fra le tratte più critiche ci sono l'Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata, le statali 106 e 18 in Calabria e le autostrade A19 e A29 in Sicilia. Il consiglio per i viaggiatori è di portare tanta acqua. Questo sarà infatti un contro esodo segnato dalle alte temperature. Per tutto il fine settimana sono previsti picchi fino a 37-38°, soprattutto nel Centro-Sud e sulle Isole.