"Non possiamo più dire: 'Siamo la culla della democrazia, dello Stato di diritto e della libertà'. Dobbiamo prendere atto che l'Europa ha perso tanto del suo prestigio e della sua leadership e dobbiamo recuperarli. L'Ue deve essere protagonista". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte"durante l'iniziativa "I have a dream. Europa del futuro: giovani e leader a confronto", organizzata da Tgcom24 e ospitata da Parlamento europeo e Commissione europea.

"Ad esempio se c'è una guerra in Europa, non possiamo assistere passivamente e lasciare che Washington e Londra decidano nell'ambito della Nato su quale strategia sia più giusta. I nostri europarlamentari dovranno andare in Europa a rivendicare un protagonismo dell'Ue, che non c'è stato. E così su Gaza", ha aggiunto Conte.

Sulla transizione ecologica ed energetica, il presidente del M5s ha poi detto: "Per noi è una necessità. Non c'è nulla di ideologico nella necessità di affrontare i cambiamenti climatici, di riconvertire il nostro sistema industriale, ovviamente sostenendolo con piani finanziari adeguati. Perché è chiaro che la transizione ha un costo e dobbiamo impedire che questo costo possa portare disoccupazione e abbattersi sulle famiglie".

Conte ha poi parlato dei diritti, sottolineando: "Devono essere non solo riconosciuti sul piano formale ma anche sul piano della effettività. Una cosa è riconoscere sul piano formale che non ci devono essere discriminazioni, altra cosa invece è creare le condizioni politiche, economiche, sociali, culturali perché non ci siano queste discriminazioni".

"Dobbiamo restituire dignità al lavoro. Una proposta è ridurre il tempo da 40 a 32 ore a settimana, sarà sperimentale. Si migliora il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, i quali così sono anche più produttivi", ha concluso il presidente del M5s.