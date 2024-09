M5s, Conte: "Interrompere il processo di evoluzione è antidemocratico"

"Non è possibile interrompere questo processo" di "evoluzione" del Movimento 5 stelle. Questo il pensiero del leader del partito, Giuseppe Conte, ormai sempre più distante dal fondatore Beppe Grillo. "Dire oggi 'un attimo facciamo così, ascoltiamo, blocchiamo, facciamo decidere, questo non lo tocchiamo, questo sì e questo no' significherebbe ammettere una deriva antidemocratica del Movimento 5 stelle e io questo non lo consentirò mai", ha dichiarato l'ex premier.