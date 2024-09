Conte e il campo largo, l'aut aut su Grillo e Renzi

"Io non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è un soggetto sopraelevato rispetto alla comunità stessa". Aut aut di Conte a Grillo. Il leader del M5s rincara: "Rispetto il suo ruolo di fondatore, ma la sua ricetta non funziona più. Serve interpretare i bisogni odierni, lanciando un processo costituente". E intanto si incaglia il campo largo di Schlein. Arriva infatti il no dei 5 Stelle a Renzi. "Impossibile fare l'alternativa con persone che contaminano", afferma Conte. Ma la segretaria Pd non molla: "È il tempo di creare una piattaforma condivisa e prepararci a governare".