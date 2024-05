Nel 2006 ebbe il flirt con Donald Trump, quando il magnate newyorchese era già sposato con Melania e lei aveva appena partorito il loro figlio Barron. Alla vigilia delle elezioni del 2016 per farle tenere la bocca chiusa, l'avvocato del tycoon le avrebbe dato 130 mila dollari. La porno star alla fine però ha parlato, facendo finire il tycoon a processo per aver utilizzato fondi elettorali per zittirla.